Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
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Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor

10.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:58

Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor 30 Ekim'deki depremin ardından güvenlik amacıyla tahliye kararı alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında taşınma işlemleri başladı.

Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor

İZMİR - 30 Ekim'deki depremin ardından güvenlik amacıyla tahliye kararı alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında taşınma işlemleri başladı. Binada bulunan eşyalar, başta Kültürkpark'taki fuar holleri olmak üzere birimlerin hizmet vereceği yeni alanlara naklediliyor.

30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının da güvenlik nedeniyle tahliyesine karar verildi. Binada hizmet veren birimlere ait mobilya, ofis malzemeleri, elektronik eşya ile arşiv ve evrakın yeni çalışma alanlarına taşınma işlemi başladı. Taşınma işlemi öncesinde binadaki tüm eşyalar tek tek paketlenerek kodlandı ve birimlerin bundan sonra faaliyet göstereceği Kültürpark holleri, Egemenlik Evi, Oğuzlar Ek Hizmet Binası, itfaiye ve zabıta dairelerinin hizmet alanlarına taşınması sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, taşınma sürecinin ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Başkan Soyer, binanın yıkılacağını açıklamıştı

İzmir Büyükşehir Ana Hizmet Binasının projeleri 1966 yılında açılan "Mimari Proje Yarışması" sonucu elde edildi. Binanın inşaatı 1968 yılında başladı; ancak 1982 yılında açılışı yapıldı. 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından kullanılmayan 38 yıllık binada yapılan teknik incelemeler sonucu, az-orta hasarlı olduğu yönünde rapor çıktı ve binanın güçlendirilerek kullanılması önerildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 27 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise güçlendirmeyi tercih etmediklerini belirterek, "Belediye Ana Hizmet Binası'nı yıkıp yerine Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız. İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" demişti.

Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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