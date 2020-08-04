Depremde hasar gören evlere girilmemesi istendi Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5,2 şiddetindeki depremden sonra hasarlı evlere girilmemesi istendi.

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5,2 şiddetindeki depremden sonra hasarlı evlere girilmemesi istendi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır" denildi.

Malatya Valiliği tarafından Pütürge depremi ile ilgili basın açıklaması yapılarak, "İlimiz Pütürge ilçesinde 4 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.37'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler ile AFAD, Emniyet ve Jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmediği tespit edilmiş olup depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince binalarda hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi'nde 4-5 toprak evin yıkıldığı yönünde mahalle muhtarı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yerinde yapılan araştırmalarda, Taşmış Mahallesi'nde yıkılan konut olmadığı, bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle oturduğu evde hasar gören vatandaşların, görevli ekipler tarafından hasar tespiti yapılana kadar evlerine girmemelerinin can güvenliği bakımından büyük önem arz ettiği belirtilerek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. - MALATYA

Kaynak: İHA