Depremde hasar gören eve görülmemiş tedbir
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Depremde hasar gören eve görülmemiş tedbir

Depremde hasar gören eve görülmemiş tedbir Elazığ'da bir köyde eşiyle birlikte yaşayan 78 yaşındaki Metin Toraman, depremde hasar alan müstakil evine odunları kullanarak destekleyici tedbir alması dikkat çekti.

10.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:53

Depremde hasar gören eve görülmemiş tedbir

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde eşiyle birlikte yaşayan 78 yaşındaki Metin Toraman, depremde hasar alan müstakil evine odunları kullanarak destekleyici tedbir alması dikkat çekti.

Merkeze bağlı Kaplıkaya Köyünde eşi Sadet ile birlikte ikamet eden 78 yaşındaki Metin Toraman'ın müstakil evinin duvarlarında 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası çatlaklar oluştu. Yapılan incelemede hasar alan evin, çatlayan duvarları, sahibi tarafından önce tedbir amaçlı sıva ile kapatıldı. Kendini güvende hissetmeden her artçı sarsıntı da etkilenen Toraman,daha sonra topladığı odunları evinin dış duvarlarına çivi ile çakarak farklı bir çözüm buldu.Evinin tadilatını yapacak durumda olamayan Toraman, yetkililerin kendine yardımcı olmasını istedi.

24 Ocak'ta yaşanan depremi anımsatan Metin Toroman," Hanıma yer mi oynuyor dedim, yer hafif oynadı ondan sonra salladı kapıya kaçamadım. Sonra kapıya çıktım duvarlar parçalanmış. Sonra alçı aldım, kapattım. Beton çivisi ile odunları çaktım, öyle duruyor. Korkumdan böyle yaptım ki yıkılmasın. Öyle oturuyorum"dedi.

Deprem sonrası evlerini sıvadıklarını ve alçı çektiklerini anlatan Sadet Toraman ise,ardından yaşanan artçı ve Malatya depreminde ise tekrar açılmalar olduğunu aktardı.

Kendi imkanları ile genel bir tadilat yaptıracak durumu olmayan Toraman çifti, daha önce yetkililerin gelip inceleme yaptığını belirterek, evlerinin duvarlarının komple yapılması için destek istedi.

Depremde hasar gören eve görülmemiş tedbir

Kaynak: İHA

Manşet

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