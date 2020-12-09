Depremde hasar gören ev kontrollü olarak yıkılacak
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Depremde hasar gören ev kontrollü olarak yıkılacak

09.12.2020 09:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:13

İtfaiye aracından görüntü İş makineleriyle evin yıkımının önlenmesi Vatandaşlardan görüntüler Yıkımı kontrollü olarak gerçekleşecek evden görüntü SİİRT - Siirt depreminde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesindeki 2 katlı ev yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.

İtfaiye aracından görüntü

İş makineleriyle evin yıkımının önlenmesi

Vatandaşlardan görüntüler

Yıkımı kontrollü olarak gerçekleşecek evden görüntü

SİİRT - Siirt depreminde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesindeki 2 katlı ev yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.

Depremde hasar gören ev kontrollü olarak yıkılacak
Depremde hasar gören ev kontrollü olarak yıkılacak
Depremde hasar gören ev kontrollü olarak yıkılacak
Depremde hasar gören ev kontrollü olarak yıkılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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