Depremde hasar gören ev kontrollü olarak yıkılacak
09.12.2020 09:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:13
İtfaiye aracından görüntü İş makineleriyle evin yıkımının önlenmesi Vatandaşlardan görüntüler Yıkımı kontrollü olarak gerçekleşecek evden görüntü SİİRT - Siirt depreminde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesindeki 2 katlı ev yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.
İtfaiye aracından görüntü
İş makineleriyle evin yıkımının önlenmesi
Vatandaşlardan görüntüler
Yıkımı kontrollü olarak gerçekleşecek evden görüntü
SİİRT - Siirt depreminde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesindeki 2 katlı ev yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık