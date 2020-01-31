Depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı
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Depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde ağır hasar gören Merkez Camisinin yıkımına başlandı.

31.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:31
Depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı

'ın ilçesinde depremde ağır hasar gören Merkez Camisinin yıkımına başlandı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde hasar gören yapılar arasında camide yer alıyor.

Sivrice ilçesinin Gülbaşı Mahallesinde yer alan ve depremde hasar gören Merkez Camisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan komisyon hasar tespiti yaptı.

İncelemede kullanılmayacak durumda olan caminin yıkılmasının kararlaştırılmasının ardından, ekipler iş makinesiyle camiyi yıkmaya başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı
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