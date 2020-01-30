Depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
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Depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

Elazığ'daki depremde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

30.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:22
Depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

'daki depremde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Elazığ'ın ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde ağır hasarlı olarak belirlenen binalar, iş makineleri ile yıkılıyor.

Yıkımı yapılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, vatandaşlar az hasarlı binalardaki ev ve iş yerlerinden eşyalarını taşıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
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