Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi
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Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi

Başkale'de deprem Depremde yıkılan ev ve ahırlar Yaralı çocukların 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa taşınması Vatandaşların enkaz kaldırma çalışmaları Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

23.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:53
Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi

'de deprem

Depremde yıkılan ev ve ahırlar

Yaralı çocukların 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa taşınması

Vatandaşların enkaz kaldırma çalışmaları Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, ve çevre illerde de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi
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