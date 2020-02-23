Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi
Başkale'de deprem Depremde yıkılan ev ve ahırlar Yaralı çocukların 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa taşınması Vatandaşların enkaz kaldırma çalışmaları Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
23.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:53
Başkale'de deprem
Depremde yıkılan ev ve ahırlar
Yaralı çocukların 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa taşınması
Vatandaşların enkaz kaldırma çalışmaları Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı.
Kaynak: AA