: Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor

23.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:08

Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği İran sınırındaki mahallelerde birçok ev ve ahır yıkıldı, bazıları da ağır hasar gördü.

Depremin ardından bölgeye gönderilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Sarsıntının en çok hissedildiği Özpınar Mahallesi'nde 6 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altından yaralı kurtarılan 10 kişi de ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahırların yıkılması nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede, arama kurtarma ekipleri yıkılan evlerin enkazlarında başka kişilerin olup olmadığını kontrol ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de helikopterle deprem bölgesine gitti.

Ücretli öğretmen, enkaz altındaki vatandaşları kurtardı

Gelenler Mahallesi İlkokulu'nda görevli ücretli öğretmen Ferhat Tulan, hafta sonu öğrencilere kurs vermek için okulda bulunduğu esnada sarsıntıyı hissettiğini söyledi.

Öğrencilerin bulunmadığı sırada sarsıntı yaşandığını ve etrafın toz bulutuyla kaplandığını anlatan Tulan, "Evler yıkılmıştı. Hemen enkazların bulunduğu alana gittim. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkazda kalan yaralıları çıkarmaya çalışıyordu. Ben de arama çalışmalarına yardımcı oldum. Enkaz altında 'belim kırıldı' diye seslenen bir yaşlı kadını enkazdan çıkarttım. Tüm yaralıları enkaz altından çıkardık. Ekipler mahalleye geldi. Yaralıları ambulanslarla hastaneye gönderdik. Cep telefonumla köydeki durumu çekmeye çalıştım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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