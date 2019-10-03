Depremde hasar gören 20 yıllık okul boşaltıldı
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5. 8 şiddetindeki depremin yoğun olarak hissedildiği ilçelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan ve ilçenin adını taşıyan Çorlu Ortaokulu'nun depremde hasar gören bir bloğu boşaltıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5. 8 şiddetindeki depremin yoğun olarak hissedildiği ilçelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan ve ilçenin adını taşıyan Çorlu Ortaokulu'nun depremde hasar gören bir bloğu boşaltıldı. 3 bloklu okulun iki bloğunda ise eğitim-öğretim devam ediyor.
Depremde hasar gören kamu binalarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için başlatılan çalışmalar kapsamında incelenen A, B ve C bloktan oluşan Çorlu Ortaokulu'nun C bloğu boşaltılarak kullanıma kapatıldı. Bu blokta eğitim - öğretim gören öğrenciler diğer iki bloğa alınarak tekli eğitim veren okul ikili eğitime döndürüldü.
2 bin 55 öğrencisi bulunan ve bu öğrencilerin toplamda 59 derslikte eğitim - öğretim gördüğü Çorlu Ortaokulu'nun 32 derslik bulunan bloğu depremde hasar gördüğü gerekçesi ile boşaltılarak kapatıldı.
1998 yılında yapılarak eğitim - öğretime başlanan bloğun depremde hasar görerek kapatılmasının ardından öğrenciler 1959 yılında yapılan A blok ve 1969 yılında yapılan B bloktaki sınıflara nakledildiler.
28 derslikte eğitim - öğretimin devam ettiği Çorlu Ortaokulu'nda ikili öğretime geçen öğrencilerin bir bölümü sabahçı, bir bölümü de öğlenci olarak okula gelmeye başladı. Yeni düzenlemeyle sabah 08: 00'de başlayan eğitim - öğretim akşam 19: 30'da sona eriyor. - TEKİRDAĞ