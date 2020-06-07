Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.

Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor
07.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:12

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarımına başlanan tarihi ve kültürel varlıkların tadilat işlemlerine başlandığı ve 2020 yılı içinde de devam edeceği açıklandı.

"Yeni Cami restore edilerek Malatyalı hemşehrilerimizin ibadetine açılacak"

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, 24 Ocak depreminde hasar gören ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılacak olan Yeni Cami'de incelemelerde bulundu.

Tüfenkci, onarılmayı bekleyen Yeni Cami'de inceleme yaparak, daha sonra yaptığı açıklamada," Daha önceki depremde yeni cami ve söğütlü camimizin biran önce restore ederek ibadette açılması için çevre esnaflarımızın istediği var. Malatyalı hemşehirlerimizin beklentisi var. Malatya Vakıflar Bölge Müdürümüzü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla ziyaret ettik ve restore edilmesinin hızlandırması gerektiğini bildirdik. Bölge müdürümüz de prosedürlerin tamamlanmasıyla başlanacağını ifade ettiler " şeklinde konuştu.

Tüfeknci, "Yeni Cami'nin restore edilmesinin gecikmesinin nedeni, zemin güçlendirmesi gerektiğinden Üniversiteden rapor alınması gerekiyordu. Rapor ise dün itibariyle verildi. Kısa bir zaman içinde kısa zamanda onarım yapılır ve biter. Bizde yakından takip ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası bizden bilgi aldı"

Pütürge ilçesinde 5 Haziran'da saat 21,06'da 5 şiddetinde yaşanan deprem konusuna da temas eden Tüfekci, " Depremden dolayı, her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Yeni hasarlı binalar oluşmadı eski hasarlı binaların hasarlarının artığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğine dikkat çeken Tüfekci, "Yapacağımız binaları depreme dayanıklı yapmamız gerekiyor. TOKİ ihalesini yapmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Malatya'mız ziyaret etmişti ve talimat vermişti. İsteyen hak sahipleri arsalarına evlerini yapabilecek" ifadelerini kulandı. Tüfekci, "Pütürge depremi sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası bizden bilgi aldı" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Haber
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti Haber
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son...
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Faik Öztrak Halife Hafter Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Metin Oktay Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Ateş Kadın İzmir
Şu an buradasınız: Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 17:12:09. #1.15#
title