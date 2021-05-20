Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami yeniden yapılıyor

22 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Camisinin yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni cami inşa ediyor.

22 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Camisinin yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni cami inşa ediyor. Zemin katta kolon betonu dökülen ve inşaat çalışmaları hızla devam eden caminin önümüzdeki aylarda ibadete açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen depremde Akhisar ilçesi Karabörklü Cami ağır hasar aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen caminin yerine yeni cami yapımı için söz vermişti. Mahalle sakinlerine verdiği sözü tutan Başkan Ergün, proje çalışmalarının ardından, hızla inşaat çalışmalarını başlattı. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarında önemli yol alınırken, kolonda zemin katta beton dökümü gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre ve mahalle sakinleri ile birlikte yürütülen çalışmayı inceledi. Proje üzerinde mahalle sakinlerine bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, caminin modern ve estetik görüntüsünün yanı sıra ahşap işçiliği ile de dikkat çektiğini ifade etti.

"Kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlanacak"

İnşaat çalışmaları hakkında teknik bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Alınan yıkım kararının ardından Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından caminin yıkımı yapıldı. Başkanımızın talimatlarıyla da caminin projesi hazırlandı. İhale sürecinin ardından, yer teslimini yaptık. Temel betonumuzu döktük. Zemin kattaki kolonların betonları dökülüyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde cami de inşaat çalışmalarını tamamlayarak, ibadete açmayı planlıyoruz." dedi.

Başkan Ergün sözünü tuttu

Cami de inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, "Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Verdiği sözü yerine getiriyor. En kısa zamanda cami ibadete açılacak." diye konuştu.

Sözleşme bedeli yaklaşık 1 buçuk milyon TL

Yapılan hizmetin mahalle sakinleri için önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, "Bunlar güzel hizmetler. Planlanandan kısa sürede cami inşaatının tamamlanması da hedefleniyor. İnşallah, burada Cengiz başkanımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte Cuma namazımızı da kılarız" ifadelerini kullandı. Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin de, yapımı hızla devam eden caminin sözleşme bedelinin yaklaşık 1 buçuk milyon TL olduğunu belirtti.

Yapımı hızla devam cami inşaatı için mahalle muhtarı, mahalle sakinleri ve cami imamı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün verdiği sözleri tuttuğunu söyledi. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, "Cengiz başkan söz verince yapar. Hepsinden Allah razı olsun." derken, Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, "Cengiz başkanımıza ne kadar teşekkür etsem, dua etsem azdır. Başkanımız depremin ardından, mahallemizi ziyaret ettiğinde ağır hasar alan camin yapımı da, yıkımı da bize aittir dedi. Sözünde de durdu." dedi.

Karabörklü Camii İmamı Mustafa Akıncı ise, "Bu kadar kısa süre içerisinde cami yapımına başlanacağını düşünmüyorduk. Büyükşehir Belediyemiz bizi çok memnun etti. Allah şükür olsun. Çok memnunuz." diye konuşurken, mahalle sakini Ramazan As ise şunları söyledi: "Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla çalışan başkamızdan zaten memnunuz. Yaptığı diğer eserlerden de dolayı. Bizim camimizin de kısa sürede ibadete açılacağını ümit ediyoruz. Çalışmalar hızlı gidiyor. Memnunuz. Allah, onlara nice böyle hizmetler yapmayı nasip etsin." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı