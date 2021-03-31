Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami için çalışmalar başlıyor
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Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami için çalışmalar başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami için çalışmalar başlıyor

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında meydana gelen 5,4'lük depremin ardından hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Camii için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce yapım çalışmaları başlıyor.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında meydana gelen 5,4'lük depremin ardından hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Camii için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce yapım çalışmaları başlıyor. İhalesi gerçekleştirilen cami için yüklenici firma ile sözleşme de imzalandı.

Geçtiğimiz yıl Akhisar'da meydana gelen depremin ardından hasar gören Karabörklü Camii ve minaresi hasar görmüştü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de depremin ardından mahalleye yaptığı ziyarette caminin yıkılıp yeniden yapılması noktasında talimat vermişti. Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, caminin yapım işi ihalesini gerçekleştirdi. Karabörklü caminin yapımı için de ilgili sözleşme Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalandı.

2020 yılının Ocak ayında meydana gelen deprem sonrasında yıkımına karar verildiğini ve camiinin yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Yıkımın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla yeni proje hazırlandı. Caminin yapımı için de ihaleyi gerçekleştirerek ilgili sözleşmeyi yüklenici firma ile imzaladık. Kısa süre içerisinde de çalışmalara başlayıp, caminin tekrardan vatandaşların kullanımına sunulmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami için çalışmalar başlıyor
Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami için çalışmalar başlıyor
Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami için çalışmalar başlıyor
Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami için çalışmalar başlıyor
Depremde hasar gördüğü için yıkılan cami için çalışmalar başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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