: Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor - Bakan Kurum incelemelerde bulundu

27.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:46

Binanın yıkılması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkıma ilişkin yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkıma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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