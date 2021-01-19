Depremde hasar almış binalarda nöbet tutan  'Gece Kartalları' unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Depremde hasar almış binalarda nöbet tutan  'Gece Kartalları' unutulmadı

19.01.2021 08:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:29
Depremde hasar almış binalarda nöbet tutan  'Gece Kartalları' unutulmadı

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, hasar gören binalarda nöbet tutun bekçilere, Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri sıcak çorba ikramında bulundu.

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, hasar gören binalarda nöbet tutun bekçilere,  Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri sıcak çorba ikramında bulundu. Kış aylarının gelmesiyle birlikte gece, sıfırın altında seyreden hava sıcaklığında nöbet tutan 'Gece Kartalları' sıcak çorba ikramıyla ısındı.

Merkez üssü Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde  meydana gelen ve  117 kişinin hayatını kaybettiği depremde bir çok binada hasar meydana geldi. Girilmesi yasak olan ağır hasarlı binalar önünde,  İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bekçiler aralıksız nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle soğuk havalarda nöbet tutan bekçiler için yürek ısıtan bir çalışma başlattı. Ekip üyeleri tarafından bina önlerinde nöbet tutan bekçilere çorba ikramında bulunuldu. Yaptıkları örnek çalışma sayesinde 'Gece Kartalları' bir nebzede olsa soğuk havayı unuttu.

BEKÇİ VE POLİS ARKADAŞLARIMIZ SAYESİNDE RAHAT UYUYORUZ

Yapılanpaylaşım üzerine bu çalışmayı yaptıklarını söyleyen Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çağlar, " Bir bekçinin sosyal medyada yaptığı 'Üşüyoruz' paylaşımı üzerine bu faaliyeti başlattıklarını dile getirdi. Çağlar, "Dün bekçi bir arkadaşımızın biz üşüyoruz diye paylaşım yapmış ve hemen gece -5 derecede Manisa il başkanımız yola çıktı hatta gece oduncu açtırdı. Diğer arkadaşlarımızla birlikte soba ve arkamdaki çadırı kurdular. Biz bekçi ve polis arkadaşlarımız sayesinde rahat uyuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği Afet Koordinasyon Başkanı Tuğberk Vural,  "6 ay boyunca faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bu alanda toplamda günlük 70 tane bekçi ve polis memurumuz da çorba dağıtımı yapılacak. 70 personelimizin çalıştığı tespit edildi. Her akşam düzenli olarak, 6 ay boyunca Biz İzmir Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği olarak burada çorba dağıtımına devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Oğuzhan Koç Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremde hasar almış binalarda nöbet tutan  'Gece Kartalları' unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 08:33:56. #1.14#
title