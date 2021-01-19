Depremde hasar almış binalarda nöbet tutan 'Gece Kartalları' unutulmadı

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, hasar gören binalarda nöbet tutun bekçilere, Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri sıcak çorba ikramında bulundu. Kış aylarının gelmesiyle birlikte gece, sıfırın altında seyreden hava sıcaklığında nöbet tutan 'Gece Kartalları' sıcak çorba ikramıyla ısındı.

Merkez üssü Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde bir çok binada hasar meydana geldi. Girilmesi yasak olan ağır hasarlı binalar önünde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bekçiler aralıksız nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle soğuk havalarda nöbet tutan bekçiler için yürek ısıtan bir çalışma başlattı. Ekip üyeleri tarafından bina önlerinde nöbet tutan bekçilere çorba ikramında bulunuldu. Yaptıkları örnek çalışma sayesinde 'Gece Kartalları' bir nebzede olsa soğuk havayı unuttu.

BEKÇİ VE POLİS ARKADAŞLARIMIZ SAYESİNDE RAHAT UYUYORUZ

Yapılanpaylaşım üzerine bu çalışmayı yaptıklarını söyleyen Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çağlar, " Bir bekçinin sosyal medyada yaptığı 'Üşüyoruz' paylaşımı üzerine bu faaliyeti başlattıklarını dile getirdi. Çağlar, "Dün bekçi bir arkadaşımızın biz üşüyoruz diye paylaşım yapmış ve hemen gece -5 derecede Manisa il başkanımız yola çıktı hatta gece oduncu açtırdı. Diğer arkadaşlarımızla birlikte soba ve arkamdaki çadırı kurdular. Biz bekçi ve polis arkadaşlarımız sayesinde rahat uyuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği Afet Koordinasyon Başkanı Tuğberk Vural, "6 ay boyunca faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bu alanda toplamda günlük 70 tane bekçi ve polis memurumuz da çorba dağıtımı yapılacak. 70 personelimizin çalıştığı tespit edildi. Her akşam düzenli olarak, 6 ay boyunca Biz İzmir Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği olarak burada çorba dağıtımına devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı