Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu
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Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu

Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu Elazığ'da 24 Ocakta meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde ağır hasar alarak yıkılan binanın bir bölümene bir vatandaş sebze ekmesi dikkat çekti.

04.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:03

Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocakta meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde ağır hasar alarak yıkılan binanın bir bölümene bir vatandaş sebze ekmesi dikkat çekti.

Merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu caddesinde bulunan 5 katlı bir bina, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem de ağır hasar aldı. Ekipler tarafından yıkılan binanın bulunduğu alan boş kaldı. Binanın yan tarafında yaşayan bir mahalle sakini ise boş kalan alanın bir kısmını değerlendirerek domates, biber ve salatalık fideleri ekti. Mahalle sakininin kurduğu tarlayı gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan depremden dolayı 5 katlı binanın ağır hasarlı olduğunu ve ekipler tarafından yıkıldığını ifade eden Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu,"Bu bina yaklaşık 2 ay önce alınan karar neticesinde yıkıldı. Mahallemizde ikamet eden ve yıkılan binanın yan tarafında oturan Ahmet amcamız da bu alanın boş olduğunu gördü. Şuan bir çalışma olmadığı içinde vatandaşımız burayı tarla olarak kullanmaya başladı. Domates,biber,salatalık ve nane ekmiş. Yeşil bir alan güzelliği katmış vatandaşımız buraya"dedi.

Muhtar olarak kendisinin de zaman zaman sebzeleri suladığını ifade eden Şahinoğlu," Peygamber efendimiz, öleceğinizi bilseniz de bir fidan dikin demiştir. Bende gelip sebzeleri fırsat buldukça suluyorum.Betonlardansa sebze ekilmesi daha iyidir. Vatandaşlar gelerek burada fotoğraf çekiyorlar.Çünkü şehir merkezinde böyle bir şeyin olması dikkat çekiyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Genel de bu tür şeyler bahçelerde olur"ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Döner ise,"25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey gördük. Şehir merkezinde sebze ekiliyor. Bizimde ilk zamanlarda tuhafımıza gitti. Bir çok kişi fotoğraf çekiyor. Bizlerde isteriz şehrimizin güzelleşmesini. Belki de Türkiye'de bir ilktir. Yeşillik her zaman güzeldi."diye konuştu.

Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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