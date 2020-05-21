Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor
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Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor

Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor Mardin'in Derik ilçesinde 24 Ocakta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören Durmaz ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

21.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:06

Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde 24 Ocakta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören Durmaz ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde olan deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin hissedildiği Derik ilçesinde yaşayan Durmaz ailesinin evleri 6,8 şiddetindeki sarsıntının ardından hasar gördü.

Kırsal Dumluca Mahallesi Seydoş mezrasında yaşayan 3 çocuk babası Seydoş Durmaz, 2 yıldır işsiz olduğunu söyledi. Eşi ve çocukları ile birlikte yaşadıkları tek katlı evin duvarlarında çatlaklıklar oluştuğunu aktaran Durmaz, mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini ifade etti. Durmaz, "24 Ocakta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremi biz burada çok ciddi bir şekilde hissettik. Sağ olsunlar o akşam tüm yetkili birimlerimizle sürekli iletişim halinde olduk. Ne gerekiyorsa yapacağız dediler. Ertesi sabah geldiler, yaptıkları incelemeler ve aldıkları numuneler neticesinde evi derhal boşaltmam ve eve girmemem yönünde tarafıma bilgi verildi.Bu süre zarfında yaklaşık 20-25 gün başkasının evinde kaldık. Ne olacak ne bitecek diye sorduğumda 'Sakın merak etme, devletimiz vatandaşlarımız için vardır' dediler. Evimle ilgili yıkım kararı bana tebliğ edildi, hesabıma 11 bin lira para yatırıldı. Ben de bundan sonraki akıbetimi öğrenmek için nereye başvurduysam, 'Burası Mardin ve Diyarbakır, burası afet bölgesi olmadığından dolayı yapılan bu yardım dışında başka yapacağımız bir şey yok' denildi. Bana ilçe belediyesi tarafından gönderilmiş olan iki tane yıkım kararı var ve evi 3 gün içerisinde boşaltmam gerektiğini tarafıma iletmişler. Ben bu süre zarfında 15-20 gün başkasının evinde kaldım. Benim başka gidecek, kalacak yerim olmadığından dolayı tekrar evime girmek zorunda kaldım. Evimin riskli olduğunu da biliyorum ama sokakta kalmaktansa hiç olmazsa evimde kalmayı tercih ettim. Çünkü benim 11 bin lira ile yeni ev yapmam söz konusu bile olamaz, bu konuda tüm yetkililerimizden, başta Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile vali ve kaymakamımız umarım bizi duyar ve bize gereken yardımda bulunurlar" dedi.

Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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