Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor

Mardin'in Derik ilçesinde 24 Ocakta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören Durmaz ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor
21.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:37

Mardin'in Derik ilçesinde 24 Ocakta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören Durmaz ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde olan deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin hissedildiği Derik ilçesinde yaşayan Durmaz ailesinin evleri 6,8 şiddetindeki sarsıntının ardından hasar gördü.

Kırsal Dumluca Mahallesi Seydoş mezrasında yaşayan 3 çocuk babası Seydoş Durmaz, 2 yıldır işsiz olduğunu söyledi. Eşi ve çocukları ile birlikte yaşadıkları tek katlı evin duvarlarında çatlaklıklar oluştuğunu aktaran Durmaz, mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini ifade etti. Durmaz, "24 Ocakta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremi biz burada çok ciddi bir şekilde hissettik. Sağ olsunlar o akşam tüm yetkili birimlerimizle sürekli iletişim halinde olduk. Ne gerekiyorsa yapacağız dediler. Ertesi sabah geldiler, yaptıkları incelemeler ve aldıkları numuneler neticesinde evi derhal boşaltmam ve eve girmemem yönünde tarafıma bilgi verildi.Bu süre zarfında yaklaşık 20-25 gün başkasının evinde kaldık. Ne olacak ne bitecek diye sorduğumda 'Sakın merak etme, devletimiz vatandaşlarımız için vardır' dediler. Evimle ilgili yıkım kararı bana tebliğ edildi, hesabıma 11 bin lira para yatırıldı. Ben de bundan sonraki akıbetimi öğrenmek için nereye başvurduysam, 'Burası Mardin ve Diyarbakır, burası afet bölgesi olmadığından dolayı yapılan bu yardım dışında başka yapacağımız bir şey yok' denildi. Bana ilçe belediyesi tarafından gönderilmiş olan iki tane yıkım kararı var ve evi 3 gün içerisinde boşaltmam gerektiğini tarafıma iletmişler. Ben bu süre zarfında 15-20 gün başkasının evinde kaldım. Benim başka gidecek, kalacak yerim olmadığından dolayı tekrar evime girmek zorunda kaldım. Evimin riskli olduğunu da biliyorum ama sokakta kalmaktansa hiç olmazsa evimde kalmayı tercih ettim. Çünkü benim 11 bin lira ile yeni ev yapmam söz konusu bile olamaz, bu konuda tüm yetkililerimizden, başta Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile vali ve kaymakamımız umarım bizi duyar ve bize gereken yardımda bulunurlar" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Haber
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Haber
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:37:39. #1.15#
title