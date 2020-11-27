Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi

27.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:26

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, son yolculuğuna uğurlandı.

Malik Tahirler'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğünden alındı.

Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'na getirilen Tahirler'in tabutuna, Bornova Yeşilova Spor, Göztepe ve Karşıyaka formaları örtüldü. Cenaze, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yakınları ve Tahirler'in takım arkadaşları katıldı.

Futbol kariyerinde Karşıyaka, Bornova Yeşilova Spor, Kemalpaşa Esnafgücü Spor, Altınova Belediye Spor, Didim Belediyespor, Ödemiş Spor, Torbalıspor, Muğlaspor ve Sandıklıspor'da forma giyen Tahirler'in annesiyle yaşadığı Doğanlar Apartmanı, 30 Ekim'deki depremde yıkılmıştı. Anne Nazmiye Doğrayan hayatını kaybederken Tahirler, enkazdan 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gün yoğun bakımda kalan Malik Tahirler, dün hayatını kaybetmişti. Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükselmişti.

Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi
Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi
Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi
Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın teyzesinin cenazesi defnedildi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın teyzesinin cenazesi defnedildi
ZONGULDAK - Trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi
ZONGULDAK - Trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi
Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi İstanbul'da defnedildi
Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi İstanbul'da defnedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç İlham Aliyev Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Seren Serengil Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 15:26:55. #1.14#
title