Depremde enkaz altından çıktı, komşularına yardım etti
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Depremde enkaz altından çıktı, komşularına yardım etti

Bingöl'de meydana depremde yıkılan taş evin altından çıkan 3 çocuk annesi Zeynep Bakar'ın (42) kendi acısını unutup komşularının yardımına koştu.

Depremde enkaz altından çıktı, komşularına yardım etti
18.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:13

Bingöl'de meydana depremde yıkılan taş evin altından çıkan 3 çocuk annesi Zeynep Bakar'ın (42) kendi acısını unutup komşularının yardımına koştu. Saatler sonra yaralandığını anlayan ve Elazığ'a sevk edilen Bakar, 2 günlük tedavinin ardından köyüne dönerek çadırda yaşamaya başladı.

14 Haziran Pazar günü saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Yedisu ilçesinin Dinarbey köyüne bağlı Malkoçoğlu yaylasında bulunan bazı evler yıkıldı. 4 aylık süre içerisinde hayvanlarını otlatmak için yayladaki taş evlerde kalan 3 çocuk annesi Zeynep Bakar, o taş evlerin birindeydi. Eşiyle birlikte depreme yakalan ve taş yığınlarının arasında kalan Bakar, kendi imkanları ile çıkmayı başardı. O sırada yaralı olduğunu anlamayan Bakar, hemen komşularının yardıma koştu. Uzun süre yaralı komşuların yardım eden kadın daha sonra kendisinin sırtından ve bacağından yaralandığını durumunun kötü olduğunu fark etti. Diğer yaralılardan dolayı araçlarda yer kalmayınca yayladan köye yürüyerek inen Bakar, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bakar, 2 gün boyunca iç kanama tehlikesine karşın müşahede altında tutuldu. Taburcu olup köyüne dönen Bakar, ailesiyle birlikte AFAD tarafından kutulan çadırda kalmaya başladı.

"Gözümü açtım toprağın altındayım"

Yaralıların araçlarla hastaneye kaldırılmasından sonra yarasını fark ettiğini ve yürüyerek köye geldiğini aktaran Bakar, "Yayladaydık, taşlı evlerdi. Deprem vurunca hepsi yerle bir oldu. Ben ve eşim yalnızdık. Bir gözümü açtım toprağın altındayım. O sırada bir ışık gördüm, toprağın altından çıktık kendi çabamızla. Baktık komşular da depremin altında kalmış onlara yardımcı olmaya çalıştık. Yürüyerek köye geldim, köyden Karlıova'ya doktora gittim. Doktora gittiğimde film çektim, darbe aldığım için ciğerde zedelenme var deyince oradan Elazığ'a sevk ettiler. Orada müşahede altına aldılar birkaç gün. Orada tedavi gördüm ve şuan biraz daha iyim. Korkuyoruz zaten yarım saatte bir deprem oluyor. Çadırda kalıyoruz, içeri giremiyoruz insan ister istemez korkuyor" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bakar'ın komşularına yardımını anlatan Ali Kulu ise, "İlk sarsıntı olduğu zaman evin bazı kısımları çökmeye başlamış kapı kısmı özellikle. Ağaçlardan yapılan kolon adamın omuzuna denk gelmiş. Adam yatmış yere kalkamıyor eşi de çıkmaya çalışıyor. Eşi çıkıyor ve adama yardımcı oluyor çıkması için. Baca kısmından kendisini çıkarıyor. Çıktıkları zaman da şok içindeler. Sonra bakıyorlar kendi komşuları da o durumda. Kadın kendi yarasının farkına varmıyor. Komşularına yardımcı olmak için sağa sola koşturuyor. Yarası olduğunun farkında değil, bilincinde değil. Yaralı olanları, şok halinde olanları araçlara bindiriyorlar tabi. O da daha sonra yarasının farkına varıyor. Böbreklerim ağrıyor, sırtım ağrıyor diyor. Kendisi yürüyerek gidiyor. Sonra hastaneye oradan da Elazığ'a sevk ediyorlar" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Manşet

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