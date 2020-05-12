Depremde duvarı çöken ağır hasarlı binada belediyecilik hizmeti Depremde duvarı çöken ağır hasarlı binada belediyecilik hizmeti Ölümle burun buruna belediye başkanlığı Duvarın görüntüsü, görenleri şaşkına çeviriyor DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,0 şiddetindeki depremde evler yıkılırken, belediye binasının da dahil...

Depremde duvarı çöken ağır hasarlı binada belediyecilik hizmeti

Ölümle burun buruna belediye başkanlığı

Duvarın görüntüsü, görenleri şaşkına çeviriyor

DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,0 şiddetindeki depremde evler yıkılırken, belediye binasının da dahil olduğu birçok binada ağır hasarlar meydana geldi. Depremin yaraları halen sarılmaya devam ederken, belediye başkanının odasında bulunan duvar da çöktü. Geçici olarak onarılan duvarın önünde ise Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik görev yapmaya devam ediyor.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında 6,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem neticesi ilçede yaklaşık 330 ev yıkılırken, kamu binalarının da dahil olduğu birçok yapıda ağır hasarlar meydana geldi. Ağır hasar alan yapılardan biri ise belediye binasıydı. Belediye başkanının makam odasındaki duvar, başkanın görevini yaptığı masanın üzerine doğru yıkıldı. Deprem sonrası yeni binanın yapımı sürerken, belediye hizmetlerine ara vermemek adına Başkan Birsen Çelik, güçlendirme yaptırdığı duvarın önünde çalışmaya devam ediyor. Duvarın görüntüsü ise görenleri şaşkına çeviriyor.

TOKİ konutları bitti

Yıkılan 330 evdeki vatandaşların kimisi prefabrik konutlara taşınırken, geri kalan vatandaşlardan bir kısmı ise yapımı önümüzdeki ay tamamlanacak olan 152 adet konuta taşınacak. Deprem sonrası başlatılan çalışmaların halen devam etiğini belirten Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Depremden sonra hem devlet tarafından hem bizler tarafından pek çok çalışma yapıldı. Devlet tarafından yapılan TOKİ konutları bitti, sanıyorum gelecek ay 152 adet konut depremzedelere teslim edilecek. Deprem sonrası fizibilitesini yapıp, rapor hazırlayarak çalışmaya başladım. İhtiyaçlarımızı tespit ettik. o arada derman belediyecilik devreye girdi. Pek çok belediye başkanı arkadaşımız Bozkurt'a ellerini uzattı, gönüllerini verdi. Belediye binamız ağır hasarlıydı. Hala içerisinde olsak bile çürük raporu alınan bir bina. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bozkurt'a yaraşır, 50-100 sene bir daha hizmet binasına ihtiyaç duyulmayacak bir bina yapımı sözü verdi ve belediye meclisinden bunun kararını geçirdi. Korona virüs nedeniyle ihaleler uzadığı için Mayıs'ta temeli atılacaktı ama Haziran'da başlanır diye düşünüyorum" dedi.

"Deprem yaralarının çoğu sarıldı"

Deprem sonrası yaraların sarıldığını ifade eden Başkan Çelik, "Bu çok ağır hasar gören, evi yıkılan ama maddi olarak olanaksızlar içinde olan vatandaşlarımızı, yine belediyelerimiz sıfır maliyetle prefabrik konut yaptılar. Tespitini muhtarlarımızın yaptığı fakir vatandaşlarımıza bu evleri yaptılar, şu anda içinde oturuyorlar. Şu anda deprem yaralarının çoğu sarıldı. Aç açık hiçbir vatandaşımız yok" şeklinde konuştu.

"8 Ağustos'ta üzerimize düşen duvarı biraz tamir ettik"

Belediye binasının ağır hasarlı olduğunu, tedirginliğe rağmen çalışmalara devam edildiğini dile getiren Çelik, "Korku demeyelim bir tedirginlik illaki oluyor. O kadar da alaycı şövalyelik var demeyelim. Yapacak bir şey yok, bu hava şartlarında dışarıda çalışamayacağımıza göre yeni binamız yapılıncaya kadar o gün 8 Ağustos'ta üzerimize düşen duvarı biraz tamir ettik. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Bu duvar üzerimize çökmüştü, o gün toplantıdaydık biz. Toplantıdan çıktık yapılabilecekleri yaptıktan sonra o duvarı inşaat mühendisi arkadaşlarımız sağlamlaştırdı. Yerine monte etti. Bu şekilde idare ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA