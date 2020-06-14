Depremde çocuğunu molozların arasından kurtaran anne Jale Yıldız yaşadıklarını anlattı Açıklaması Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde evlerinin yıkılan bölümünde molozların arasından oğlunu kurtaran anne yaşadıklarını anlattı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde evlerinin yıkılan bölümünde molozların arasından oğlunu kurtaran anne yaşadıklarını anlattı.

Merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde depremde Kaynarpınar köyünde yaşayan Yıldız ailesinin oturduğu evin bir bölümü yıkıldı.

Molozların altında kalan 3,5 yaşındaki Musa Yıldız'ı annesi Jale Yıldız kurtardı.

Yaralanan küçük çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfakta yemek yaptığı sırada depremin meydana geldiğini, sarsıntının şiddeti ile panik yaşadığını söyledi.

Oturma odasında uyuyan küçük oğlunu düşünerek hemen ona ulaşmaya çalıştığını ifade eden Yıldız, "Çocuk koltukta yatıyordu. Deprem olduğu anda ona ulaşmak için koştuğum esnada duvar olduğu gibi yıkıldı çocuğun üstüne. Koca bir taş komple çocuğun gövdesine geldi. O taşı kenara attığım gibi ayağıma da düştü. Taşı attıktan sonra gözüm başka bir şeyi görmedi, oğlumu toprağın arasından çıkardım, hemen dışarı koştum." diye konuştu.

Yıldız, sağlık ekipleri tarafından oğlunun Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldığını dile getirerek, başından darbe alan oğlunun tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Küçük çocuğun babaannesi Müzeyyen Yıldız da sarsıntının ardından diğer torunları ile dışarıya kaçtıklarını, daha sonra kucağında çocuğu ile gelinin çığlıklarını duyduğunu, onlara yardım etmeye çalıştığını aktardı.

Kaynak: AA