Depremde bir can kaybı daha yaşandı (3)
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Depremde bir can kaybı daha yaşandı (3)

01.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:47
Depremde bir can kaybı daha yaşandı (3)

ENKAZ ALTINDAKİ AYNUR GİDİŞ'TEN ACI HABER GELDİİzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarında, bir acı haber de Aynur Gidiş'ten geldi.

ENKAZ ALTINDAKİ AYNUR GİDİŞ'TEN ACI HABER GELDİ

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarında, bir acı haber de Aynur Gidiş'ten geldi. Arama kurtarma ekipleri bugün saat 21.05'te Aynur Gidiş'in cansız bedenine ulaştı. Gidiş'in cesedi yakınları tarafından teşhis edildi. Gidiş'in aynı enkaz altında yaşamını yitiren kızı Beril Gidiş ile birlikte yarın memleketleri olan Manisa'nın Kula ilçesinde, toprağa verileceği bildirildi.

İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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