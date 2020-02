Depremde annesiz kalan kuzular için gözyaşı

26.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:20

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen iki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ahırların çökmesi sonucu binlerce hayvan öldü, yavruları ise ortada kaldı. Hayvan sahipleri, annesiz kalan yavrular için gözyaşı döktü.



İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremde 9 kişi hayatını kaybederken 66 kişinin de yaralandığı mahallelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Sınır mahallelerini yerle bir eden depremlerde toplam 233 ahır yıkılırken, 3 bin 329 küçük ve 72 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Depremin en ağır bilançosunun yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde koyunların telef olmasıyla yavrular ise annesiz kaldı. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan depremzedeler, annesiz kalan hayvanları için gözyaşı döktü.



"Bir köpek telef olunca hayvanseverler ayağa kalkıyor"



İHA muhabirine konuşan Gazi Arslan isimli depremzede, can kayıplarının yanında evlerinin yıkıldığını ve hayvanlarının telef olduğunu belirtti. Yaşanan duruma karşı hayvanseverlere de atıfda bulunan Arslan, "Deprem oldu evlerimiz yıkıldı. Can kayıplarımız var. Kurtulanlar için şükrediyoruz. Çadırlarımızı kurduk. Hayvanlarımız telef olmuş. Hayvanlarımız için büyük çadır istiyoruz. Başka bir yerde bir köpek telef olunca hayvanseverler ayağa kalkıyor. Şu an koyunların doğum sezonu ve koyunlarımız karın üzerinde doğum yapıyor. Kuzuları o şekilde de donuyor. Bunun için bir şey yapamıyoruz. Perişan haldeyiz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.



"20 kuzumuz annesiz kaldı"



Depremde hem yuvalarının hem ahırlarının çöktüğünü ifade eden Hetem Arslan isimli depremzede ise hayvanlarının telef olmasıyla yaklaşık 20 kuzularının annesiz kaldığını, annesiz kalan hayvanları da nasıl besleyeceklerini bilmediğini söyledi.



Hüngür hüngür ağladı



Aynı durumdan yakınan ve hayvanları için hüngür hüngür ağlayan Abdulkadir Arslan da koyunları telef olurken kuzuların ise ellerinde kaldığını ve muhtemelen onların da telef olacağını kaydetti.



Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkale ilçesine ilk etapta 200 küçükbaş hayvan getirerek dağıtımına başlanacağını söylemişti. Bakan Pakdemirli, çiftçinin hayatını idame etmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirerek bölgeye 300'den fazla ahır çadır getirdiklerini açıklamıştı. - VAN

Kaynak: İHA