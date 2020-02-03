: Depremde ağır hasar gören cami yıktırıldı

03.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:56

Elazığ'da depremde ağır hasar gören Çatalçeşme Camisi'nin yıkım çalışmasına başlandı.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerince ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan Çatalçeşme Camisini kontrollü olarak yıkılıyor.

Yıkım çalışması sırasında çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alınırken, caminin çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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