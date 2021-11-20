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Depremde 45 evde hasar tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 45 evde hasar tespit edildiği bildirildi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 45 evde hasar tespit edildiği bildirildi. Afad ve jandarma ekipleri yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürürken hasar tespitinin devam ettiği aktarıldı.

Depremin ardından ilçede bazı taş evler ve ahırlar yıkıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürüyor. 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı depremde can kaybı yaşanmadı. Depremde toplam 45 evde ağır hasar tespit edildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti. Topçu, Duatepe ve Söylemez Mahallelerinde hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

(Şahap Gürler/ İHA)

Depremde 45 evde hasar tespit edildi

Depremde 45 evde hasar tespit edildi

Depremde 45 evde hasar tespit edildi

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Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

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AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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