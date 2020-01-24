Depremde 4 kişi hayatını kaybetti

24.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cep telefonunu kullanmayalım. İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım. Şu ana kadar köylerde can kaybı söz konusu değil. Sürekli temas halindeyiz. Can kaybı sayısının 4 olduğunu biliyoruz. Şuanda tüm birimlerimiz hareket haline geçti."

(İHA)

Kaynak: İHA