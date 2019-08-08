Deprem yaşlı kadının evinde büyük hasar oluşturdu

08.08.2019 17:26

Denizli'nin Bozkurt ilçesi 6 şiddetinde meydana gelen depremde yaşlı kadının evinde büyük hasar oluştu. Yaşlı kadının torunu ise televizyonun üzerine düşmesinden şans eseri kurtuldu.

Denizli'nin Kurtluca Mahallesinde saat 14.25'te meydana gelen deprem yaşlı kadına ait olan evde büyük hasar oluşturdu. İkincisi gerçekleşen depremin oluşturduğu hasarları ifade eden kadın, "Oğlan geldi, 'Anne deprem oluyor çık dışarı' dedi. Bir çıktım her yer toz duman olmuş. İçeri girdiğimde ise her yer yıkılmış. Torunumun uyuduğu yere televizyon düşmüş. Allah korudu bugün babası götürdü onu Allah'tan. O burada olsaydı televizyon onun üzerine düşecekti. Evimin çatısı çökmüş, duvarlarda çatlaklar var. Var baya zarar" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA