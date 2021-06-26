Deprem yaşayan Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı
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Deprem yaşayan Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

- Deprem yaşayan Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı Dün gece depremin yaşandığı Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 11 bin öğrenci girdi.

- Deprem yaşayan Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı

BİNGÖL - Dün gece depremin yaşandığı Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 11 bin öğrenci girdi.

Dün akşam merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez dahil olmak üzere başta Elazığ olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremde Kiğı ilçesinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşandı ancak Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı öğrenciler için strese döndü. Bingöl'de 43 kurumda yaklaşık 11 bin öğrenci bugün sınava girdi. Adaylar içerde soruları çözerken, aileleri de dışarda dua etti.

İkinci üniversitesini okumak için sınava gelen Emrah Davran,"Bu sene ikinci bir üniversite hayaliyle bu sınava giriyorum. Hukuk fakültesi okumak istiyorum. Pandemiden dolayı zorlu süreçler yaşadık. İnşallah herkes istediği, hayal ettiği bölüme gider ve okur. Dün de bir deprem yaşadık. Biraz onun da sıkıntısı ve psikolojisi var. İnşallah herkes sınavı güzel bir şekilde yapar" şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle istediği gibi hazırlamadığını belirten Emrah Çoban, " Sınava bir yıldır hazırlanıyoruz ama pandemi de bizleri çok etkiledi. Doğru düzgün okula bile gelemedik. Sınava gireceğim, bakalım hayırlısı ne olacak. Tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Dün de bir deprem yaşadık" dedi.

Oğlunu okula sınava getiren baba Halil Yarçin, "Çocuğumu sınava getirdim. İnşallah Allah'ın izniyle bir yıldır evde çalışıyorlar, çok da zorluklar çektiler. Hem pandemi hem de sınav stresinde çok zorluk çektiler. Dün akşam deprem oldu, onun da biraz etkisi var bugün. Onlar içerde soruları çözüyor, biz de dışarıda onlara dua ediyoruz. Allah'ın izniyle inşallah başarılı olacaklar" diye konuştu.

Deprem yaşayan Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı
Deprem yaşayan Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı
Deprem yaşayan Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı
Deprem yaşayan Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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