Deprem yardımlarını bölgeye ulaştıran şoförler ödüllendirildi

12.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:56

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Elazığ ve Malatya'daki deprem için toplanan ihtiyaç malzemelerini bölgedeki vatandaşlara ulaştıran 13 şoförü ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, ilçede toplanan gıda, giysi, battaniye ve elektrikli soba gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 11 kamyon temel ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine götüren 13 belediye personelini makamında ağırladı.

Gültak, özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiği 13 şoföre birer çeyrek altın hediye etti.

Kaynak: AA