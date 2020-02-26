Deprem yardımlarında çölyak hastalarına özel gıda hazırlandı

26.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:30

Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde başarılı bir yardım organizasyonu gerçekleştirildiğini belirterek, "Bir çölyak hastasının gıda ihtiyacını karşılayan bir devlette yaşıyoruz." dedi.

Büyüknalçacı, İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Deprem ile Birlikteyiz" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Depremin ardından kentte 100 tırlık yardım malzemesi için depo oluşturulmasının talep edildiğini belirten Büyüknalçacı, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün 29 lojistik deposu bulunduğunu aktararak, "Bunlardan 5'ini aynı anda kullanıma açtık." dedi.

Kente 193 tır yardım geldiğini ve 100 tırını aynı anda halka dağıttıklarını dile getiren Büyüknalçacı, "Mevsim kış, depremin olduğu bölge kent de kışın en sert yaşandığı bölge. Biz yardımlarımızı öyle bir ulaştırmalıyız ki halkımız bir gece bile üşümemeli. Halkımız öyle bir birlik olmuştu, öyle ince ve naifti ki, bize ilk gönderdiği şey tırlar içerisinde ısıtıcı oldu. AFAD ve jandarma çadırları kurduktan sonra kimse soğuktan etkilenmeyecek dedik." şeklinde konuştu.

"İhtiyaçların tamamı 4 günde karşılandı"

Büyüknalçacı, deprem bölgesinde yürütülen yardım faaliyetlerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşların ihtiyaçlarının tamamını, yüzde yüzünü, gıda ihtiyacı da dahil 4 gün içerisinde karşıladık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gelen yardımlar tek bir elde birleşiyor. Belirlenen ihtiyaç sahiplerine depolardan gönderiliyor. Tüm yardımlar öncelikle bizim kontrolümüzden geçmek zorunda. Öyle bir devletimiz var ki... Pütürge ve Doğanyol'daki bir çölyak hastasının gıda ihtiyacını karşılayan bir devlette yaşıyoruz."

"Bu kadar gönüllü bir millet olamaz"

Yurt dışında yüksek lisans yaptığı sırada gönüllülük çalışmasını gördüğünü, bu kapsamda bazı kişilerin ihtiyaç sahiplerine farklı şekillerde yardımda bulunduğunu belirten Büyüknalçacı, "Ben 24 Ocak'ta gördüm ki bu kadar gönüllü bir millet olamaz. 25 Ocak'ta daha gün bitmeden ihtiyaçlarımızın yüzde 30'u karşılanmıştı." diye konuştu.

Panelde AFAD İl Eğitim Koordinatörü Emrah Altuntaş ile Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu da depremden önce alınması gereken önlemler ile deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA