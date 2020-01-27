Deprem yardımları AFAD'ın koordinasyonuyla ulaştırıldı

27.01.2020 23:25 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya ve Elazığ'da depremden zarar gören insanlara gönderilmek üzere ülkenin dört bir yanından gelen yardımları, yaptıkları çalışmayla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ merkezli deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki afet yönetimi çalışmalarında pek çok kurum, kuruluş, belediye, STK, özel sektör, oda ve borsalar ile gönüllülerin özveriyle görev aldığı bildirildi. Açıklamada, "Depremin ilk anından itibaren kendini gösteren birlik ve beraberlik ruhu, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından iyileştirme faaliyetlerinde de devam ediyor. Milletimizin yardımseverliği, depremden etkilenen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını hızlandırıyor.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız (AFAD), bölgeye gönderilen yardımları koordine ederek yardımların ihtiyaç sahiplerine, zamanında ulaşmasında kolaylaştırıcı rol oynuyor" ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca AFAD, Elazığ ve Malatya'ya yardım gönderen kuruluşları da açıkladı. AFAD, o kuruluşları şöyle sıraladı;



"Elazığ'a yardım gönderen kurum ve kuruluşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çorum Belediyesi, Aksaray Belediyesi, Giresun Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Van Edremit Belediyesi, Tokat Niksar Belediyesi, Van Tuşba Belediyesi, Karlıova Belediyesi, Tatvan Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Bursa Nilufer Belediyesi, Afyon İscehisar Belediyesi, Hatay Reyhanlı Belediyesi, Adana Sarıçam Belediyesi, Erbaa Belediyesi, Şehit Kamil Belediyesi, Hatay Belediyeler Birliği Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Sanayi Odası, Adana Akparti İl Başkanlığı, Van Edremit Akparti İlçe Başkanlığı, Trabzon İş Adamları Derneği, Van Genç Fenerbahçeliler, Konya Çocuklar Elele Derneği, İstanbul Sadaka Gölge Derneği, Muş Hayırseverleri ve Eğitim Gönüllüleri, Tokat Gençlik Vakfı, 23. Bölge Elazığ Eczacılar Odası, Adana Çetinkaya Mağazası, Samsun Kavak Nova, Emeks Mühendislik, Uşak Medikal Park Hastanesi, Kayseri Haseki Tekstil, Kayseri Haseki Tekstil, Trabzon Link Gıda San. Paz. Tic.Ltd.Şti., Form Sünger Yastık Ticaret A.Ş., Samsun Akdağ Doğa Su, Niğde Konya Grup, Halk Hijyenik Ürünler Sarıçam, Trabzon Özgün Gıda Sanayi, DOQU Tekstil Sanayi Tic., İstikbal Mobilya, Niğde Calmio, Adana Halk Hijyenik Ürünler Sarıçam, Van Alaköy Elbanlar Servisi."



"Malatya'ya yardım gönderen kurum ve kuruluşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Belediyesi, Battalgazi Bediyesi, Kadirli Beldiyesi, Akyurt Belediyesi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası-Ticaret Borsası, Gebze Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, İHH, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya İnsani Yardım Vakfı, Yayla Agro A.Ş., Yayla Agro A.Ş., Torku Konya Şeker A.Ş., Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik Sanayi Tic. A.Ş." - ANKARA

Kaynak: İHA