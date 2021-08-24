Deprem ve yangın uzmanları bu sempozyumda buluşacak
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Deprem ve yangın uzmanları bu sempozyumda buluşacak

Deprem ve yangın uzmanları bu sempozyumda buluşacak
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki meslek odalarıyla Uluslararası Katılımlı Yangın ile Deprem Sempozyumu ve Sergisi düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki meslek odalarıyla Uluslararası Katılımlı Yangın ile Deprem Sempozyumu ve Sergisi düzenleyecek. Sempozyum, uzman isimleri bir araya getirecek. 30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasındaki etkinlikte yangın önleme, denetleme, eğitim ve söndürme konuları değerlendirilecek. Ayrıca deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar da uzmanlarca ele alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi işbirliğiyle Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek. 30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası (MMO) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılacak sempozyumda, 26 yangın, 13 deprem sunumu ve 2 panel yapılacak. Uluslararası katılımcıların da olacağı sempozyum, yangın ve deprem konusunda deneyimli isimleri bir araya gelecek.

Sempozyuma katılım çağrısı

Konuya ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, seminere katılanların bilgi sahibi olacaklarını ve teknolojik gelişmeleri burada yakından takip edebileceklerini söyledi. Derse, "Sempozyumda temel olarak yangın önleme, denetleme, eğitim ve söndürme konuları görüşülecek. Ayrıca deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler üzerinde durulacak. Bu konular üzerinde çalışma yürüten akademisyenler ve alanında uzman kişiler sunumlarını gerçekleştirecek. Tüm paydaşların katılımı ile konunun doğru değerlendirilmesi ve devamında işbirliğinin sürdürülmesi öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi. İsmail Derse, ilk kez tüm paydaşları bir araya getirecek sempozyuma tüm kurumları davet etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın da Uluslararası Katılımlı Yangın ile Deprem Sempozyumu ve Sergisi'nin kent açısından önemli olduğunu söyledi. Yalçın, sempozyumda olası sorunları önlemek için gerekli adımların konuşulacağını belirtti.

Sempozyum ve sergiye ilişkin detaylı bilgi www. yanginsempozyumu. org adresinden alınabilir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

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