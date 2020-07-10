Deprem ve düşük faiz yeni eve talebi artırdı, stoklar eridi (2)- Yeniden
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Deprem ve düşük faiz yeni eve talebi artırdı, stoklar eridi (2)- Yeniden

İZMİR'de, son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar sıfır konuta yöneldi.

Deprem ve düşük faiz yeni eve talebi artırdı, stoklar eridi (2)- Yeniden
10.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:35

İZMİR'de, son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar sıfır konuta yöneldi. İzmir'in önde gelen inşaat firmalarından Cİ Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, son sarsıntılardan sonra vatandaşların yeni konuta taleplerinin arttığını vurgulayıp "Müteahhitlerin elindeki bitmiş daire stokları, bu dönem eridi" dedi.

Son zamanlarda yaşanan depremler sonrası vatandaşlar, oturduğu evlerin durumunu sorgulamaya başladı. Yapım yılı ve şekli yüzünden binasından endişen duyanlar, yeni konutlara geçmek için emlakçılara koştu. Tapu müdürlükleri önünde kalabalıklar oluştu. Sektördeki son durum hakkında konuşan İzmir'in önde gelen inşaat firmalarından Cİ Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, son sarsıntılardan sonra vatandaşların yeni konuta taleplerinin arttığını vurgulayıp "Yeni yapıların daha güvenli olacağı düşüncesi ayrıca faiz oranlarının da düşmesi ile yeni yapılarda ciddi bir satış bulunmakta. Müteahhitlerin elindeki bitmiş daire stokları eridi bu dönem" dedi.

VATANDAŞTA DUYARLILIK ARTTIBu dönem ev almaya gelen birçok vatandaşın binanın depreme dayanıklı olup olmadığını sorduğunu belirten Cihan Aktaş, "Binanın nasıl yapıldığı, zeminin nasıl olduğu gibi birçok soru vatandaşlarımızca sorulmaya başlandı. Artık insanlar ilgililer. Eskiden bu konular vatandaşın ilgisini pek çekmezdi. Son dönemde depreme dayanıklılık konusu ciddi anlamda sorgulanmaya başlandı. Toplumda bu konuda bilinçlendi diyebiliriz" dedi. İzmir'in deprem bölgesi olduğunu ifade eden Aktaş, "Deprem bölgelerinde zemin sağlam olacak. Biz şirket olarak, özel firmalara zemin etüdü yaptırdığımız gibi üniversitelerden de bu konuda yardım alıyoruz. Son dönemdeki depremleri hesaba katarsak üniversitelerin de bu konularda işin içinde olması gerekiyor" dedi. Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Cihan Aktaş, devletin Bu konuda bir çok imkan sağladığını hatırlattı. Aktaş, "Bu işi tek çözümü kentsel dönüşüm. Çünkü eski yapıların yeni yapılara dönüşmesi gerekiyor" dedi.KİMİSİ BÜTÇEYE KİMİSİ DEPREME BAKIP EVİNİ ALDI

Satın aldığı ev için tapu müdürlüğüne gelen, evli ve 2 çocuk babası restoran işletmecisi Murat Tokgöz (65), evi alırken öncelikle bütçesinin uygun olup olmadığına baktığını belirterek, "Deprem için deprem sigortası yaptırıyoruz. Evi alırken bütçemize göre ayarladık. Aldık evimizi. İnşallah oturmak nasip olur" dedi. Yine yeni aldığı ev için tapuya gelenlerden Halit Türk (48), "Özellikle geçen haftaki depremin etkisi büyük oldu. Hep aklımızdaydı ama harekete geçmemiştik. 30 yaşında bir evimiz vardı. 4 yaşındaki bir ev aldım" dedi.


Kaynak: DHA

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