Deprem uzmanları, Sarıgöl'de oluşan geniş yarıkları inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deprem uzmanları, Sarıgöl'de oluşan geniş yarıkları inceledi

28.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:20

Dokuz Eylül ve Afyon Kocatepe üniversitelerinden deprem uzmanları, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak sonrası geniş yarıkların oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu.

Dokuz Eylül ve Afyon Kocatepe üniversitelerinden deprem uzmanları, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak sonrası geniş yarıkların oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğündeki ekip, çalışmalar sırasında toprak örnekleri aldı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeden geçen bir fay hattının bulunduğunu kaydederek inceleme yaptıklarını söyledi.

Sözbilir, söz konusu fay hattı üzerinde kendilerinin yanı sıra Afyon Kocatepe, Sivas Cumhuriyet ve Manisa Celal Bayar üniversitelerinden akademisyenlerin de çalıştığını aktardı.

Deprem uzmanları, Sarıgöl'de oluşan geniş yarıkları inceledi
Deprem uzmanları, Sarıgöl'de oluşan geniş yarıkları inceledi
Deprem uzmanları, Sarıgöl'de oluşan geniş yarıkları inceledi
Deprem uzmanları, Sarıgöl'de oluşan geniş yarıkları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Sezen Aksu Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Metin Oktay Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kaza Çocuk Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deprem uzmanları, Sarıgöl'de oluşan geniş yarıkları inceledi - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 18:20:30. #1.15#
title