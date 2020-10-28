Deprem uzmanları, Sarıgöl'de oluşan geniş yarıkları inceledi
Dokuz Eylül ve Afyon Kocatepe üniversitelerinden deprem uzmanları, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak sonrası geniş yarıkların oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu.
Dokuz Eylül ve Afyon Kocatepe üniversitelerinden deprem uzmanları, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak sonrası geniş yarıkların oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğündeki ekip, çalışmalar sırasında toprak örnekleri aldı.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeden geçen bir fay hattının bulunduğunu kaydederek inceleme yaptıklarını söyledi.
Sözbilir, söz konusu fay hattı üzerinde kendilerinin yanı sıra Afyon Kocatepe, Sivas Cumhuriyet ve Manisa Celal Bayar üniversitelerinden akademisyenlerin de çalıştığını aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan