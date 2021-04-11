Deprem uzmanı Prof. Dr. Şakir Şahin'den Çorum'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Şakir Şahin'den Çorum'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şakir Şahin'den Çorum'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Şahin, Çorum'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin münferit bir deprem olduğunu söyledi.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Şahin, Çorum'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin münferit bir deprem olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine, saat 17.06'da Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Berk köyünde meydana gelen depremin, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Çorum'un İskilip ilçesine kadar uzanan Merzifon-Esençay fayı üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Fayın Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun bir kolu olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Merzifon-Esençay fayı, altı parçadan oluşmaktadır. Bugünkü deprem, Çorum'un Laçin ilçesi kısmında meydana gelmiştir. Bu fay üzerinde 10 Aralık 2020'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 1900 yılından günümüze bu fay üzerinde 618 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü 6 olarak kaydedilmiştir. Bölgede en fazla deprem 1996 yılında meydana gelmiş, en büyüğü 5,6 olan 169 deprem oluşmuştur. Bu deprem münferit bir deprem olup 3,4 şiddetine kadar artçısı olabilir. Tarihsel dönemde büyük bir deprem olduğuna dair bir kayıt yok. Aynı fay üzerinde 6 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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