Deprem Tırında gazetecilere eğitim verildi
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Deprem Tırında gazetecilere eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Deprem Tırında gazetecilere eğitim verildi

Adıyaman'da görev yapan gazetecilere, AFAD'ın mobil deprem simülasyon Tırında eğitim verildi.

Adıyaman'da görev yapan gazetecilere, AFAD'ın mobil deprem simülasyon Tırında eğitim verildi.

Adıyaman merkez eski valilik bahçesine konuşlandırılan mobil deprem simülasyon Tırını ziyaret eden gazetecilere burada eğitimler verildi. Verilen eğitimlerde deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı. AFAD yetkilileri, görev amacıyla deprem bölgesine gelen gazetecilere çalışabilecekleri güvenli alanlardan bahsederek, konuyla ilgili doğru bilginin kimlerden alınması gerektiğini söyledi. AFAD yetkilileri aynı zamanda gazetecilerin deprem bölgesinde giyinmeleri gereken kıyafetler hakkında da bilgi vererek, enkaz üzerinde gezmemeleri konusunda da uyardı. Yapılan bilgilendirmeler sonrasında gazetecilere simülasyon tırında 7.2 şiddetinde deprem yaşatıldı. Eğitime katılan gazetecilere AFAD yetkilileri tarafından deprem çantaları hediye edildi. - ADIYAMAN

Deprem Tırında gazetecilere eğitim verildi
Deprem Tırında gazetecilere eğitim verildi
Deprem Tırında gazetecilere eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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