Deprem tırı Yıldırım'da
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Deprem tırı Yıldırım'da

07.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:06
Deprem tırı Yıldırım'da

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), deprem bilincini artırmak amacıyla tüm Türkiye'yi dolaşan Gezici Deprem Simülasyon TIR'ı, Yıldırım'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), deprem bilincini artırmak amacıyla tüm Türkiye'yi dolaşan Gezici Deprem Simülasyon TIR'ı, Yıldırım'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Topluma deprem farkındalığı ve afet bilinci kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Gezici Deprem Simülasyon Eğitim TIR'ında 1999 Düzce ve İzmit, 2003 Bingöl ve 2011 Van depremleri canlandırılıyor. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'na kurulan TIR'ı ziyaret eden her yaştan insan, deprem anını yaşadı ve 'bu durumlarda neler yapılması gerekir?' sorusunun cevaplarını dinledi.

TIR'ı ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2011 yılında Van'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremi simülasyonda birebir yaşadı. 21 saniye boyunca sallanan Yılmaz, 'çök-kapan-tutun' yöntemini uyguladı. Depremin Türkiye'nin ve dünyanın bir gerçeği olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, Bursa'nın da 1. derece deprem bölgelerinden biri olduğunun altını çizdi.

Vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Deprem hayatımızın bir gerçeği. Bunun için Yıldırım Belediyesi olarak depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını biliyor, bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BURSA

Deprem tırı Yıldırım'da
Deprem tırı Yıldırım'da
Deprem tırı Yıldırım'da
Deprem tırı Yıldırım'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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