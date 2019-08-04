Deprem tehlikesine karşı müdahale planı hazırlanacak

Gemlik Belediyesi, uzman sivil toplum kuruluşları ile birlikte olası bir afet durumuna hazır olmak adına "Gemlik Afet Müdahale Planı (GAMP)" hazırlanması için ilk adımı attı.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Bursa Mahalli Afet Gönüllüleri (MAG-DER) ve Mimarlar Odası temsilcileri ile görüştü. Toplantıda olası bir durumda Gemlik'te önceden belirlenmiş toplanma alanlarının durumu incelenirken müdahale konusunda izlenecek yol da gündeme geldi. MAG-DER Başkanı Yusuf Yumru, Gemlik'te daha önce belirlenen toplanma ve çadır kent alanlarının bu özelliklerini yitirdiklerini söyleyerek yapılan planlamaların kağıt üzerinde kaldığını dile getirdi. Yumru, "Toplanma yerlerinin güncellenmesi gerekiyor. Önceden hazırlanmış ve belirlenmiş, kurulu bir sistemimiz olması gerekiyor. Bu çalışmaları gerçekleştirmek için bir çalışma ekibi kurabiliriz. Ekiplerde yer alan arkadaşlar olası bir afet durumunda Gemlik'in kaderini belirleyecekler. Depremin yanı sıra ilçemizde bulunan işletmelerin, ürettikleri kimyasalların, olası durumlarda bu kimyasalların ilçemize ve halkımıza nasıl etki edeceğinin önceden düşünülmesi gerekiyor. En kötüsünü düşünerek en iyi şekilde hazırlanmız gerekli" şeklinde konuştu.

MAG-DER ve Mimarlar Odası temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür eden Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ise, belediye olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iletişime geçtiklerini hatırlatarak afet durumunda kullanılacak toplanma alanlarında yapılaşma meydana geldiğine dikkat çekti. Serintürk, "Toplanma alanları nüfusa oranlanarak belirlenmiş. Zeytinlik alanlar da toplanma alanları içine alınmış. Cihatlı'da belirlenen yerlere konutlar yapıldı. Bizlerin önce ilçemizde yeni toplanma alanları, afet durumunda bir araya gelinecek noktaları belirlememiz gerekiyor. AFAD'ın TAMP adını verdiği Türkiye Afet Müdahale Planı'na benzer şekilde biz de Gemlik Afet Müdahale Planı'mızı oluşturup olası bir durumda en hızlı, en faydalı şekilde müdahale bulunmalı ve meydana gelebilecek zararları en aza indirmeliyiz" dedi.

Belediye ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Gemlik Afet Müdahale Planı'nı oluşturmak için 8 Ağustos'ta yeniden bir araya gelmeye karar verdi. - BURSA

Kaynak: İHA