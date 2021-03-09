Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada

09.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:16

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'de okulda deprem tatbikatı yapılırken ilde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de okulda deprem tatbikatı yapılırken ilde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğretmen ve öğrenciler tatbikatta gerçek depremle karşılaşırken o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın tahliyesi sırasında Bingöl'de saat 11.20 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, okuldan dışarı çıktılar o anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatbikat sırasında gerçekten deprem yaşandığını belirten Lise Müdürü Nusrettin Uçar, "Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak, Bingöl AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde deprem ve tahliye tatbikatı planlamıştık. Yoğunluk sebebiyle tatbikatımızı bugüne almıştık. Bilgilendirme sonrası deprem tatbikatı yapıldı. Tahliye tatbikatı sırasında 11.20'de gerçek deprem yaşandı. Çocuklarımız aldıkları bilgiler doğrultusunda soğukkanlı bir şekilde tahliye oldu" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Bahra ise "Bugün AFAD ekiplerimiz bizlerle deprem tatbikatı yaptı. Verdikleri bilgilerde, deprem sırasında neler yapmamız gerektiğini bizlere anlattı. Daha sonra tahliye olduk ve o sırada bir deprem gerçekleşti. AFAD ekiplerinin bize verdiği bilgilere göre soğuk kanlı bir şekilde davrandık" diye konuştu.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada
Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Mete Kalkavan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 18:24:14. #1.16#
title