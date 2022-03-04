Deprem tatbikatı gerçekleştirildi

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un öğrencileri bilgilendirmesi

Deprem tatbikatında öğrencilerin korunmaları

Öğrencilerin sınıfları tahliye etmesi

İlgili kurumların çalışmaları

Senaryo gereği yaralıların kurtarılması

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklaması AYDIN - Deprem Haftası kapsamında eğitim kurumlarında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Aydın'da Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki tatbikata katılan Vali Hüseyin Aksoy da kentin birinci derece deprem bölgesi içinde yer aldığına dikkati çekti.

Aksoy, "Deprem anında nasıl davranacağımızı iyi bilmek ve ona göre hareket etmek oldukça önemli. Temennimiz depremlerle karşılaşmamak ama doğanın akışı gereği de deprem yaşamamız mümkün." dedi.

Tatbikatta okulda mahsur kalan öğrencilerin tahliyesi senaryosu da uygulandı.