Deprem tatbikatı gerçekleştirildi
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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un öğrencileri bilgilendirmesi Deprem tatbikatında öğrencilerin korunmaları Öğrencilerin sınıfları tahliye etmesi İlgili kurumların çalışmaları Senaryo gereği yaralıların kurtarılması Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklaması AYDIN - Deprem Haftası kapsamında...
AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un öğrencileri bilgilendirmesi
Deprem tatbikatında öğrencilerin korunmaları
Öğrencilerin sınıfları tahliye etmesi
İlgili kurumların çalışmaları
Senaryo gereği yaralıların kurtarılması
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklaması AYDIN - Deprem Haftası kapsamında eğitim kurumlarında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.
Aydın'da Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki tatbikata katılan Vali Hüseyin Aksoy da kentin birinci derece deprem bölgesi içinde yer aldığına dikkati çekti.
Aksoy, "Deprem anında nasıl davranacağımızı iyi bilmek ve ona göre hareket etmek oldukça önemli. Temennimiz depremlerle karşılaşmamak ama doğanın akışı gereği de deprem yaşamamız mümkün." dedi.
Tatbikatta okulda mahsur kalan öğrencilerin tahliyesi senaryosu da uygulandı.