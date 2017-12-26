Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

-Düzce Üniversitesi Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

-Vatandaşlar tatbikatı film izler gibi izledi



DÜZCE - Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Acil Durum ve Afet Planı çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Hastanesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Saat 15: 00'da başlayan tatbikatta senaryo gereği Düzce merkezde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanenin belli bölümlerinde yangın çıktı. Hastane içinde hasta yakınlarının beklediği alanda 2 hasta yakını düşen paravanların ve dolap enkazının altında sıkışırken, eczane bölümünde ise kolilerin devrilmesiyle kimyasal madde sızıntısı ihtimaline karşı güvenlik görevlileri önlemleri aldı. Olayın bildirilmesiyle hastaneye ulaşan 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri hastanenin kurumlararası koordinasyon sorumlularının yönlendirmesiyle enfeksiyon polikliniğinde mahsur kalan 1 personel poliklinik penceresinden kurtararak tahliyesini sağladı. Diyaliz ünitesinde sıkışan hasta yakınlarına UMKE ekipleri gelene kadar hastane Kurtarma Ekipleri ile üniversite öğrencilerinden oluşan Arama Kurtarma Gönüllüleri müdahalede bulunurken, ardından UMKE ekipleriyle birlikte hasta yakınlarının tahliyesi sağlandı. Eczane biriminde kimyasal sızıntıya karşı ölçümler yapan AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerde sızıntı olmadığı sonucuna ulaştı.

Dumandan etkilenen ve durumu ciddi olan hastalara oksijen desteği sağlarken; güvenli bölgede fenalaşan bir hasta 112 ambulansı ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine nakledildi. Toplanma alanında hastalar aciliyet durumuna göre tedavi alanlarına yönlendirerek kontrol altına alındı.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından basına açıklama yapan Düzce Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Düzce'nin geçmişte deprem yaşamış bir il olduğunu hatırlatarak hastane olarak olası bir afette her zaman hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzun altını çizdi. Yapılan tatbikatın eksiklerin görülmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Balbay, "Geniş kapsamlı yapılan bu tatbikat sadece hastanemizin çalışanları değil, aynı zamanda İtfaiye, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün hatta üniversitemizden öğrenci arkadaşlarımızın da katıldığı büyük bir organizasyon. Böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapabiliriz, eksiklerimiz var mıdır, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları görme imkanımız oldu. Doğrusu bizler içinde bir pratik oldu. Temennimiz bu tür afetleri yaşamamak ama yarın yaşayabilecekmiş gibi hazırlıklı olmak" İfadelerini kullandı.