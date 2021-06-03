AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
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AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da AFAD'ın koordinatörlüğünde yapılan deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı.

AKSARAY'da AFAD'ın koordinatörlüğünde yapılan deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Aksaray Üniversitesi Arama Kurtarma Eğitim Alanı'nda yapılan tatbikata, AFAD başta olmak üzere ilgili kamu kurumlardan 350 kişi katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, Tuz Gölü fay hattında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlar, çıkan yangınlar, çökme sonucu çukura düşen araç ve gaz sızıntısından etkilenenler kurtarıldı. Tatbikat gerçeği aratmadı.

İzmir'de yıkıma neden olan depremde enkaz altında kalan İnci Okan (16) ile 'Fıstık' adlı köpeğini canlı olarak kurtaran Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli Edanur Doğan da tatbikatta yer aldı. Doğan, bu tip tatbikatların önemli olduğunu belirterek, "Bu gibi tatbikatlarda ülkemizdeki deprem ve tatbikatlarda hazırlık yapıyoruz. Elazığ ile İzmir depremlerinde Aksaray UMKE olarak görev yaptık. İzmir depreminde İnci Okan kızımızı enkaz altından çıkarmıştık. Şu an AFAD ile itfaiye ekipleri kırma işlemini başlattı. Bize güvenli yol açtıktan sonra yaralıya ulaşıp, tıbbi müdahalesini yapıp, yaralıyı enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarıp, 112 acil ekibine teslim edeceğiz. Bu tatbikatların bize AFAD öncesinde yaralıya nasıl müdahale etmemizi ile kendimizi hazır hissetmemizi sağlıyor? diye konuştu.

AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
AKSARAY DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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