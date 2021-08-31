Deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi

Deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 29 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 29 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Kütahya'da bugün 14.05'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Ana şoktan itibaren büyüklükleri 1 ila 2,5 arasında değişen 29 artçı deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri, Altıntaş'ın Osmaniye, Beşkarış, Murathanlar, Genişler ve Yolçatı köyleri olarak tespit edildi.

Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ise Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir ve Bilecik olarak belirtildi. - KÜTAHYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Öztürk Şenol Güneş Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 21:13:32. #1.15#

title