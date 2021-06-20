Deprem sonrası Pendik'te boşaltılan apartmanın sakinleri konuştu
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Deprem sonrası Pendik'te boşaltılan apartmanın sakinleri konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da dün saat 15.07'de, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İstanbul'da dün saat 15.07'de, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Pendik'te ise deprem sonrası hasar oluştuğu belirtilen 4 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, hasar alan binanın sakinleri konuştu. Deprem sonrası çatlaklar oluşan bina ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün saat 15.00 sıralarında, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Pendik Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda hasar meydana geldiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilmiş, Yapılan incelemeler sonucu bina kullanıma elverişsiz olduğu için tahliye edilmişti.

Bina sakinleri belediye misafirhanesine götürülmüş, Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek, bina çevresine demir barikatlar koyulmuştu. Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına araçlarını çekerek çevre önlemi almıştı. Depremin 2'nci gününde binalarının önüne gelen apartman sakinleri, yaşanan depremi ve binalarının son durumunu anlattı. Hasar gören bina sakini Süleyman Koçak, dairesinde bulunan çatlağın büyüdüğü ve bu durumdan endişe duyduklarını aktardı. Öte yandan, binadaki diğer komşularının daireleriyle ilgili bir şikayetleri olmadığını ve binayı terk etmek istemediklerini de belirtti. Depremde çatlaklar oluşan bina drone ile havadan görüntülendi.

Tahliye edilen apartman sakini Süleyman Koçak, "Deprem olduğu sırada ben Kadıköy'deydim. Eşim telefon açtı, evdeki çatlağın daha da büyüdüğünü söyledi. Ben de belediye ve polis ekiplerini aradım. Ekipler geldi. Evimizde daha önceden bir çatlak vardı. Deprem dolayısıyla bu çatlak daha da büyüdü. Apartmanda bulunan diğer dairelerde çatlaklar olup olmadığını bilmiyorum. Diğer apartman sakinleri dairelerinin iyi olduğunu düşünüyor. Apartmanda hepimiz kiracıyız. Deprem anında oğlum çok korkmuş ve annesiyle kaçmışlar. Komşularımızdan hiçbiri binadan çıkmayı kabul etmiyor" diye konuştu.

Deprem sonrası Pendik'te boşaltılan apartmanın sakinleri konuştu
Deprem sonrası Pendik'te boşaltılan apartmanın sakinleri konuştu
Deprem sonrası Pendik'te boşaltılan apartmanın sakinleri konuştu
Deprem sonrası Pendik'te boşaltılan apartmanın sakinleri konuştu
Deprem sonrası Pendik'te boşaltılan apartmanın sakinleri konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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