Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı
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Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde 110 dönüm alan riskli bölge ilan edildi.

Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı
28.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde 110 dönüm alan riskli bölge ilan edildi. Bu kararla birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından belirtilen alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek.

24 Ocak tarihinde yaşanan 6,8 şiddetindeki Sivrice depremi ile birlikte büyük oranda etkilenen illerin başında yer alan Malatya'da, kentsel dönüşüm için de girişimlere başlanıldı. Depremin ardından birçok evin hasar gördüğü Battalgazi'de 'Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur' düsturuyla harekete geçen Battalgazi Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek geldi.

Şehitfevzi Mahallesi'ndeki bir bölgenin 'riskli alan' olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük alanın riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında riskli alan ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

Başkan Güder, Şehitfevzi Mahallesini özellikle belirtti

24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminden en fazla etkilenen Battalgazi ilçesinde yapılan araştırmalar sonunda birçok mahallede ağır ve orta hasarlı binalar tespit edildi. Birçok mahallede incelemede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, binaların eski yapılar olduklarına dikkat çekerek, kentsel dönüşümün zorunluluğuna vurgu yaptı. Olası bir deprem felaketinde can ve mal kayıplarının yaşanmaması için kolları sıvayan Başkan Güder, özellikle Şehitfevzi mahallesi başta olmak üzere ilçedeki birçok mahallede kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Battalgazi Belediyesi'nin Şehitfevzi Mahallesi için hazırladığı kentsel dönüşüm projesi, yoğun görüşmeler sonunda önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluruna, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayımlanan kararla, Şehitfevzi Mahallesi'nde 110 dönümlük alanın riskli alanın ilan edilmesine karar verildi. Bu karar sonrası depremden zarar gören ilçenin kentsel dönüşüme açılacağı ve Şehitfevzi Mahallesi'nin çehresinin değişeceği bekleniyor. Yapılacak olan bu çalışma sonrası daha yaşanılabilir ve kaliteli binaların Battalgazi bölgesinde artması planlanıyor. Yapılacak olan çalışmalarla Malatya'mıza yeni bir alt merkez daha kazandırılmış olacak.

Başkan Güder: "Durmak yok yola devam düsturuyla hizmetlerimize devam ediyoruz"

'Durmak yok yola devam düsturuyla' hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur. Kentsel dönüşüm, Malatya'mız için büyük sorun arz eden ve yılların kanayan yaralarından bir tanesiydi. Özellikle birkaç mahallede kentsel dönüşüm büyük aciliyet arz etmekteydi. Bunların başında da Şehitfevzi Mahallesi gelmektedir. Depremden sonra bu mahallede yapmış olduğumuz çalışma sonunda birçok binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Zaten ilçedeki binaların birçoğu 50 yılın üzerinde olan konutlar. Bu konutların birçoğu miatlarını doldurmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bir an önce rezerv alanları oluşturulması için çalışılması gerektiği belirtilmişti. Battalgazi Belediyesi olarak öncelikle Şehitfevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm adına önemli çalışmalar hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gönderdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bizim hazırladığımız kentsel dönüşüm çalışmamızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sundu. Cumhurbaşkanımız da hazırlamış olduğumuz bu çalışmayı imzaladı ve karar 28 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle çevreyolu altı diye tabir ettiğimiz Taştepe Mahallesi, Şehitfevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve belki Sarıcıoğlu Mahallesi'nin içerisinde bulunmuş olduğu alanlarda yıllardır kentsel dönüşüm planlama çalışmaları dile getirilmiş ama bunlar bir türlü hayata geçirilememişti. Alınan bu kararla inşallah ilçede kentsel dönüşümü başlatıyoruz ve kentsel dönüşüm konusunda da örnek olmak istiyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 'Durmak Yok Yola Devam' düsturuyla önümüze bakarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılacak olan kentsel dönüşüm öncelikle Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı olsun." - MALATYA

Kaynak: İHA

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