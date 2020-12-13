Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu
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Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu

13.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:21
Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde iki bina arasına sıkışan 'Aşık' isimli kediyi, itfaiye ekipleri duvarı delerek kurtardı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde iki bina arasına sıkışan 'Aşık' isimli kediyi, itfaiye ekipleri duvarı delerek kurtardı. İzmir depreminden beri kayıp olan kedisi Aşık'a kavuşan Yasemin Saymaz, "Herkese teşekkür ediyorum. Depremden bu yana oradaysa ve hayatta kaldıysa bu bir mucize" diye konuştu.

Tuna Mahallesi'nde iki bina arasına, geçen 8 Aralık'ta bir kedinin sıkıştığını fark eden çevredekiler, kurtarma çalışmaları başlattı. Ancak, kendi imkanları ile kediyi kurtaramayan mahalle sakinleri, olayı sosyal medyada paylaştı. Olayı öğrenen itfaiye ekipleri, dün gece binanın taşıyıcı bölümlerine zarar vermemeye özen göstererek merdiven boşluğundan bir delik açıp kediyi, 1 saatlik çabanın sonunda kurtardı. Ardından da kedi, sahibi Yasemin Saymaz'a teslim edildi.

Kedisinin kurtarılması üzerine Saymaz, "Aşık ve Maşuk isimli kardeş iki kedim vardı. Aşık, depremden bu yana kayıptı. Deprem sırasında evde değildim. Depremde iki bina arasında yarık açıldı. Aşık, büyük ihtimalle balkondaydı ve açılan yarıktan girdi. Apartman 20 gündür kapalıydı. Karanlıkta  42 gün boyunca yaşamış. Hep dua ettim, yaşadığından emindim" dedi.'SOKAKTA KALMIŞTIR'

Kedinin 30 Ekim'deki depremden bu yana iki bina arasında yaşamasının imkansız olduğunu belirten Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Sokakta kalmıştır. İki bina arasında sıkıştığı yerde hayatta kalması mucize olurdu. Evine dönmeye çalışırken sıkışmıştır" diye bilgi verdi.


Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu
Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu
Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu
Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu
Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu
Deprem sonrası kaybolan ve iki bina arasında sıkışan kedisine 42 gün sonra kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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