Deprem Sonrası İlimizde Yapılan Camilerimiz

24 Ocak 2020 depremi sonrası TOKİ ve hayırseverlerimiz tarafından ilimizde 13 caminin yapımına başlanmıştır.

TOKİ Tarafından Yapımına Başlanan 9 Camiden 7'si Tamamlanmış Olup, 2'sinin Yapımı Devam Etmektedir.

Yapımı Tamamlanarak İbadete Açılan Camilerimiz;

Yemişlik 1. Etap Cami Yemişlik 2. Etap Cami Yemişlik 3. Etap Cami Çatalçeşme 2. Etap Cami Çatalçeşme 5. Etap Cami Zafran Cami Yazıkonak Cami Yapımı Devam Eden Camilerimiz;

Hacı Osmaniye Cami Hasan Tahsin Paşa Cami

Hayırseverlerimiz ve Diyanet Vakfının Katkılarıyla Yapılan 4 Camimiz;

Kubbeli Cami (İş Adamı Mehmet Şimşek) Yadigar Bahçesi Cami (Dilber Küçüksu) Çatalçeşme Cami ( Türkiye Diyanet Vakfı ve Hayırsever vatandaşlarımız) Beyzade Cami (Türkiye Diyanet Vakfı ve Hayırsever vatandaşlarımız) Bu camilerimizden Kubbeli Cami, Yadigar Bahçesi Cami ve Beyzade Cami'nin yapımı bitme aşamasında olup Çatalçeşme Cami'sinin ise yapımı hala devam etmektedir.

Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz…

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