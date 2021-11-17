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Deprem sonrası Düzce Üniversitesi Rektöründen açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Deprem sonrası Düzce Üniversitesi Rektöründen açıklama

Düzce Üniversitesi Rektörü, kentte meydana gelen deprem sonrasında yurtlarda sorun olmadığını ve ikinci öğretim derslerini ertelediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü, kentte meydana gelen deprem sonrasında yurtlarda sorun olmadığını ve ikinci öğretim derslerini ertelediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite yerleşkesi ile yurtlarda herhangi bir sorunun olmadığını ve deprem sebebiyle ikinci öğretim derslerinin ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, hepimiz 5.3 ile tedirgin olduk. Şu an için yerleşkemizde ve yurtlarımızda bir sorun bulunmuyor ancak bugün ikinci öğretim derslerimizi erteliyoruz. Heyecana kapılmıyoruz" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

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