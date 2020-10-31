Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü

31.10.2020 04:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 04:47
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü

Merkez üstü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran tsunami sonrasında denizdeki yüzlerce tekne açığa sürüklendi.

Merkez üstü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran tsunami sonrasında denizdeki yüzlerce tekne açığa sürüklendi. Kale içinde bulunan tüm dükkanlar ise sular altından kaldı. Binlerce turistin uğradığı tatil yöresi sessizliğe büründü.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana geldi. 1 kişinin öldüğü facianın ardından deniz suları yükselerek önce mahallede bulunan Kale içindeki tüm dükkanları sular altında bıraktı.

Yüzlerce tekne denize sürüklendi

Denizde yaşanan gel git olayının ardından deniz bir anda çekildi. Denizin yaklaşık 200 metre çekilmesiyle birlikte irili ufaklı yüzlerce tekne karaya oturdu. Birçok yelkenli ise açıkta batmaya başladı. Sürüklenen teknelerin birçoğu açıkta yan yattı. Yaşanan tsunami sonrasından kale içi ve çevresindeki bulunan evlerin elektrikleri kesildi. AFAD, Kızılay ve birçok yardım kuruluşu bölgeye gelerek burada bulunan mahalle sakinlerine yiyecek, içecek ve battaniye dağıttı. - İZMİR

Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
Deprem sonrası denizde ürperten görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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