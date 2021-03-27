'Deprem Sonrası Akut Dönem Psikososyal Müdahale' konulu eğitim düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Deprem Sonrası Akut Dönem Psikososyal Müdahale' eğitimi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Deprem Sonrası Akut Dönem Psikososyal Müdahale' eğitimi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Eğitime Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Halise Çinar ve Öğr. Gör. Gürkan Yılmaz, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter, Öğr. Gör. Evrim Çevik, Arama-Kurtarma Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Umut Derneği Başkanı Veli Tiryaki, ADÜ Arama-Kurtarma ve ADÜ Psikodestek ekiplerinde yer alan akademik ve idari personeller ile öğrenciler, arama-kurtarma alanında görev alan ekipler ile ADÜ ve farklı üniversitelerden akademisyenler, lisansüstü ve lisans öğrencileri katıldı.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, afet ve acil durumlara psikolojik hazırlık noktasında merkez bünyesinde Dr. Öğr. Üy. Mehmet Şakiroğlu'nun katkıları ile kurulan psiko-destek ekibinin eğitimlerinin son aşamasının 'Deprem Sonrası Akut Dönem Psikososyal Müdahale' konulu eğitimin olduğunu belirterek, katkıları için öğretim üyesine teşekkür etti. Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelli bireylere psikodestek hizmetleri kapsamında yapılabilecek girişim ve projelerin önemine değinerek konuşmasına son verdi.

Eğitimde konuşmacı olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şakiroğlu, afet ve acil durum yaşanılan bölgeye gitmeden önce bireylerin psikolojik hazırlıklarının önemini vurguladı. Şakiroğlu, afet ve acil durum yaşanılan bölgeye destek amaçlı giden bireylerin deprem sonrası olay yerini değerlendirme, halka gereken destek ve yardımların ulaştırılması ve dağıtılması işlemleri sırasında görev alma, etkili iletişim becerilerinin kullanılması, doğru bilinen yanlışlar, yapılmaması gerekenler konularında bilgi verdi.

Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan arama-kurtarma psikodestek ekibine yönelik olarak düzenlenen eğitim, teşekkür ve katkıların sunulmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı